La Parola si fa Energia | successo del Convegno Nazionale VerbumYoung

Questa mattina alla Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Regina Resta, si è tenuto il Convegno Nazionale “La Parola si fa Energia”. Migliaia di giovani studiosi e appassionati hanno affollato l’evento, che ha riscosso grande successo e entusiasmo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione VerbumlandiArt APS, rappresenta il primo passo di un progetto che punta a coinvolgere i giovani nel discutere e valorizzare il potere della parola.

Roma, 21 gennaio 2026 – Camera dei Deputati, Sala del Refettorio di Regina Resta ROMA- Si è svolto con grande partecipazione e consenso il Convegno Nazionale "La Parola si fa Energia", primo appuntamento pubblico del Progetto VerbumYoung – Giovani Studiosi, promosso dall'Associazione VerbumlandiArt APS. L'evento, ospitato nella prestigiosa Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, ha rappresentato un momento di altissimo profilo istituzionale, culturale e accademico, sancendo ufficialmente l'avvio di un progetto destinato a incidere in modo significativo nel panorama culturale nazionale.

