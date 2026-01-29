La Parigi di Boulanger e Poulenc Racconto in musica agli Impavidi

La musica e le parole prendono vita negli Impavidi con un viaggio nella Parigi dei primi decenni del Novecento. Boulanger e Poulenc, due protagonisti di quegli anni, vengono raccontati attraverso un evento che unisce la scena musicale e il racconto storico. La città, allora, vibrava di fermenti artistici, salotti culturali e contraddizioni che ancora oggi fanno parlare di quegli anni.

Un viaggio tra parole e musica nella Parigi dei primi decenni del Novecento, una città attraversata da fermenti artistici, salotti culturali, avanguardie e contraddizioni. In questo scenario prendono forma le storie di Nadia Boulanger e Francis Poulenc, due personalità anticonformiste – diverse per carattere e percorso, ma unite da una visione musicale capace di rompere gli schemi del proprio tempo – a cui è dedicato il concerto in programma martedì 3 febbraio, alle 20.45 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, nuovo appuntamento della rassegna 'Concerti a Teatro' promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz.

