Mosca non molla la presa sulla Siria, anche con il cambio ai vertici di governo. La visita di al-Sharaa a Mosca dimostra che la Russia vuole continuare a essere presente, militarmente e non solo, nel Paese levantino. La strategia di Mosca resta forte, e nessun segnale sembra voler mettere in discussione questa presenza.

Il ricambio di potere ai vertici dello Stato siriano non sembra scoraggiare Mosca dal volere mantenere la propria influenza, militare ma non solo, nel Paese levantino. Un’intenzione che sembra essere confermata dai resoconti della visita del presidente siriano Ahmed al-Sharaa nella capitale russa, durante la quale ha avuto un incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin. Una visita che si inserisce in modo coerente nel riposizionamento del Cremlino rispetto al quadrante mediorientale. Per oltre un decennio, infatti, Putin e al-Sharaa si sono trovati su fronti opposti nella guerra civile siriana, con la Russia che è stato il più strenuo difensore del regime di Bashar al-Assad, abbattuto all’incirca un anno fa proprio dalle milizie Hay’at Tahrir al-Sham guidate proprio dallo stesso al-Sharaa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova Siria e il realismo del Cremlino. Cosa ci dice la visita di al-Sharaa a Mosca

Approfondimenti su Siria Mosca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Siria Mosca

Argomenti discussi: Siria: i curdi ancora una volta sacrificati ai nuovi equilibri; Curdi abbandonati, Al Sharaa vince e consolida il potere; Siria, per i curdi una scelta politica; Siria, i curdi si ritirano.

A che punto è la transizione nella nuova SiriaL’esercito siriano sta avanzando verso il centro di Hasakeh dopo l’accordo con lo YPG. La Turchia è un importante sostenitore della Siria post-Assad e considera le Forze democratiche siriane SDF/YPG u ... formiche.net

Siria: la nuova resistenza della città curda di KobaneLa città simbolo di Kobane affronta la nuova offensiva del governo siriano, ora nelle mani di un ex jihadista. msn.com

Mariano Giustino. . Pillola sulla #Siria: Il cessate il fuoco tra curdi delle #YPG e l'esercito di #Damasco sta reggendo. Il Ministero dell'Istruzione della Nuova #Siria ha incaricato il suo Centro nazionale per il curriculum di sviluppare materiali didattici in lingua cu facebook

Nella mia corrispondenza di questa mattina su @RadioRadicale, abbiamo parlato della nuova tragedia per i curdi di #Siria: 4 bambini morti assiderati. Manca l'acqua, l'energia, la farina nella città di #Kobani, assediata dall'esercito di #Shara. La popolazione d x.com