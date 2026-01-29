Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno appena trasferito la loro famiglia in una villa di 1.300 metri quadrati con vista sul Golfo del Tigullio. La coppia ha scelto di iniziare il nuovo anno nella loro nuova casa, che si trova in una posizione esclusiva e panoramica. La villa, di recente costruzione, si trova in una zona tranquilla e raffinata, lontano dal caos della città. La coppia ha già fatto le prime visite e si sta sistemando, pronti a vivere in questa nuova casa che, a quanto si dice, rispecchia il loro stile

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno inaugurato il 2026 trasferendosi nella loro nuova meravigliosa dimora. La coppia, con i figli Lorenzo e Sofia, ha cambiato finalmente casa dopo che i lunghi lavori di ristrutturazione si sono conclusi. La nuova casa è Villa San Sebastiano, dimora storica del Cinquecento, costruita nell’epoca del Rinascimento, rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico. L’ad Mediaset l’aveva acquistata nell’aprile del 2022 per un valore di 20 milioni di euro, un investimento immobiliare che in realtà rappresenta più un sogno che si realizza. La dimora, infatti, si trova a Portofino, dove Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin abitavano già da anni, ma nel Castello di Paraggi, un’altra proprietà meravigliosa, ma in cui erano in affitto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La nuova casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi con vista sul Golfo del Tigullio: i dettagli della villa da 1.300 mq

Pier Silvio Berlusconi ha trasferito la sua famiglia a Portofino, stabilendosi in una villa a Villa San Sebastiano, con vista sul golfo del Tigullio.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno recentemente trasferito la loro residenza a Portofino, acquistando una villa di circa 130 metri quadrati.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: nuova villa da 20 milioni a Portofino

