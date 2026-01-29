La neve di Istanbul i flop all' Inter Copenaghen-shock | Conte e la Champions 12 anni di amarezze

La neve ha coperto Istanbul questa mattina, mentre in Italia si discutono le difficoltà di Inter e Napoli in Champions League. Antonio Conte, dopo 12 anni di delusioni, cerca di cambiare rotta con la sua squadra, ma i risultati finora sono stati deludenti. La partita di Copenaghen ha aperto nuove ferite per i tifosi nerazzurri, che da oltre un decennio non vedono una svolta positiva in Europa.

Il rendimento in Champions League è un fardello che Antonio Conte si porta dietro praticamente da quando ha cominciato a fare l'allenatore ad alto livello. Ha consolidato la sua reputazione di tecnico fenomenale in campionato e mai vincente quando si ragiona in ambito internazionale. L'eliminazione nella fase a girone unico col Napoli ha confermato questo trend negativo, iniziato dodici anni fa. La prima partecipazione in Champions League di Conte è stata la più positiva. Con la Juventus riesce ad arrivare ai quarti. Supera da primo il girone composto da Chelsea, Shakhtar e Nordsjaelland, battendo almeno una volta tutte le rivali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La neve di Istanbul, i flop all'Inter, Copenaghen-shock: Conte e la Champions, 12 anni di amarezze Approfondimenti su Istanbul Copenaghen Pronostici di oggi 20 gennaio: torna la Champions League con Inter – Arsenal e Copenaghen – Napoli Ecco i pronostici di oggi, 20 gennaio, incentrati sulla ripresa della Champions League. Villarreal-FC Copenaghen (Champions League, 10-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. OVER in vista all’Estadio de la Ceramica? Analisi e pronostici del match tra Villarreal e FC Copenaghen, valido per la Champions League del 10 dicembre 2025 all’Estadio de la Ceramica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Istanbul Copenaghen Argomenti discussi: Voli all'aeroporto di Istanbul sospesi per il secondo giorno a causa della nevicata; Turchia, la vita da sultani dei gatti randagi di Istanbul; Abitare il tempo: l’editoriale di Dove di febbraio; Basket, la curiosa sfida dei tiri liberi tra Erdogan e Shaquille O'Neal. Turchia, Istanbul nella morsa di neve e vento: città paralizzata | FOTO e VIDEO - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.