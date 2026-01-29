La musica è letteratura ma la scuola non la riconosce

La musica e le storie si incontrano da sempre, ma spesso la scuola non le riconosce come letteratura. Durante un evento al Milano Luiss Hub, Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, ha ricordato che il desiderio di ascoltare musica e narrazioni è innato fin dai tempi dell’infanzia. Ha sottolineato come il legame tra musica e racconto sia profondo e immediato, quasi un bisogno naturale che non sempre viene valorizzato nel sistema scolastico.

Il legame tra musica e narrazione è profondo, immediato. Un desiderio antico, secondo Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, che durante un incontro al Milano Luiss Hub ha proposto una riflessione: “Il desiderio del teatro, della musica, è lo stesso di quando da bambini, andando a letto la sera, chiedevamo alla mamma di raccontarci una storia”. Eppure, nonostante questo istinto condiviso, la scuola italiana non sembra coglierne il valore formativo. “Peccato che non la riconosca come una parte importante del percorso di formazione umanistica di un giovane”, ha osservato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sabato 13 dicembre alle ore 20, l'Accademia Filarmonica Romana inaugura il nuovo ciclo di serate di

