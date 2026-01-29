La moda maschile non può essere più kinky di così

La moda maschile si fa sempre più audace e stimolante. Questa stagione, il menswear si presenta con un look che richiama molto lo stile di Saint Laurent, con dettagli che sfidano le convenzioni e spingono i confini della tradizione. I capi sono più sexy, più provocanti, e i designer sembrano voler rompere gli schemi del passato. In passerella, si vedono giacche aderenti, tessuti lucidi e accessori che escono dagli schemi classici. La moda maschile si avvicina a un livello di provocazione che non si vedeva da

Nel caso non te ne fossi accorto, in questo momento il menswear ha un’aria molto Saint Laurent –coded. Non mi riferisco necessariamente a ciò che abbiamo appena visto sulle passerelle della Paris Fashion Week. Intendo dire che gli uomini, nella vita reale, si stanno vestendo con quella sensualità oscura che è diventata il marchio di fabbrica di Anthony Vaccarello da YSL. Le spalline si stanno di nuovo gonfiando dopo anni di morbidezza. I trench stanno sostituendo il Gore-Tex. Le cravatte tornano ad avvolgere i colli ovunque. Gli occhiali da sole diventano muscolari e drammatici. C’è più pelle per strada che in Cruising. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

