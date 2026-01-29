La guerra tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime. Una nuova stima parla di quasi due milioni di militari uccisi, feriti o dispersi, e le vittime civili aumentano di giorno in giorno. La situazione si fa sempre più grave e la guerra non dà segni di rallentare.

I militari russi morti, feriti e dispersi sarebbero finora 1,25 milioni. I decessi sarebbero 325mila, ovvero più del totale di tutte le guerre russe e sovietiche dal 1945 e 17 volte di più rispetto ai dieci anni di guerra sovietica in Afghanistan. Il calcolo è stato fatto dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (Csis) sulla base di fonti accessibili e valutazioni occidentali e ucraine, dunque non è verificabile, ed è stato definito dal Cremlino “assolutamente non credibile”. Tuttavia, molti esperti militari considerano la stima affidabile. È facile capire perché Mosca smentisca queste cifre: i numeri indicano che le vittime russe sono il doppio rispetto a quelle ucraine, rispetto a un’avanzata sul campo modesta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La misura della ferocia della guerra tra Russia e Ucraina

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di essere più vicino che mai alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, affermando che gli Stati Uniti sono in una fase cruciale dopo recenti trattative con leader europei e il presidente Zelensky.

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra avvicinarsi a una conclusione, secondo le recenti dichiarazioni di Donald Trump.

Ep. 223 - Le soluzioni di Putin per continuare la guerra in Ucraina

