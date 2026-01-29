La nuova misura aiuta i giovani che vogliono aprire un’attività in proprio. Dal 2026, più persone potranno richiederla. Molti giovani sognano di fare impresa, ma trovare il sostegno giusto non è sempre facile. La strada resta in salita, anche se ci sono segnali di apertura.

L ’imprenditoria privata è molto ambita, ma spesso chi prova ad avviare un’attività in proprio si trova spesso davanti a un percorso in salita. Costi iniziali elevati, burocrazia, incertezza economica e un mercato del lavoro che non sempre premia il talento o l’iniziativa. In questo scenario, è chiaro che ogni forma di sostegno può diventare decisiva. Sicuramente, può esserlo il bonus Inps da 500 euro al mese per gli under 35, la misura che punta proprio ad alleggerire i primi anni di attività. La buona notizia è che l’incentivo è stato appena riconfermato, ma non solo. C’è una novità imporante: l’agevolazione viene estesa anche ai liberi professionisti, cioè a chi esercita una professione aprendo una partita Iva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La misura accompagna i giovani imprenditori che decidono di mettersi in proprio. Nel 2026 estensione della platea di coloro che possono richiederlo

