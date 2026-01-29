La Memoria in Prefettura Premiato l’eroismo silenzioso dei nostri internati militari

La famiglia Cenci si riunisce in Prefettura per ricordare Giuseppe, sopravvissuto al campo di concentramento di Dortmund. Tre figli, cinque nipoti e tredici pronipoti ascoltano la testimonianza di un uomo che ha vissuto l’orrore dei lager nazisti. La cerimonia celebra l’eroismo silenzioso di chi è riuscito a superare la brutalità e portare avanti la memoria di quegli anni. Nessun discorso troppo formale, solo il racconto diretto di un passato difficile che non si deve dimenticare.

Tre figli, cinque nipoti e tredici pronipoti. E' la tribù gemmata dalla famiglia Cenci, dopo che Giuseppe è sopravvissuto alla brutalità del Stammlager di Dortmund in Germania, campo di lavoro forzato nazista dove è stato deportato dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Giuseppe Cenci era stato richiamato nel nono reggimento artiglieria celere il 20 gennaio 1942, a soli quattro giorni dalla nascita del primogenito Gianfranco, ma furono gli ultimi due anni di guerra, vissuti da internato militare, a mettere a dura prova il suo attaccamento alla vita. Prima che sfruttarlo, i nazisti ne volevano piegare l'orgoglio, lo spirito.

