La libertà di parola a giorni alterni

Da quotidiano.net 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La libertà di parola viene spesso messa alla prova in questi giorni. A Siena, l’Accademia degli Intronati richiama l’attenzione con la sua scritta: “Meliora latent”, cioè “le cose migliori sono nascoste”. Una frase che invita a cercare il valore nelle cose più profonde, lontano dal clamore e dal rumore che spesso distolgono l’attenzione.

“M eliora latent”, ossia “le cose migliori sono nascoste ”, è la scritta che campeggia nello stemma dell’antichissima Accademia degli Intronati di Siena, a significare come il significato delle cose sia nel loro aspetto meno evidente, da cercare ritirandosi dai rumori del mondo che invece “intronano“. I cinquecenteschi “Intronati“ di Siena, uomini del dubbio e della tolleranza ( neminem leadere, nemini credere, riportano motti sottostanti) si sarebbero quindi stupiti a osservare questa polemica sollevata in nome del rispetto della libertà di un popolo contro chi semplicemente vuole alzarsi in piedi e affermare la propria opinione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La libertà di parola a giorni alterni

