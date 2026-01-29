La libertà di parola a giorni alterni

La libertà di parola viene spesso messa alla prova in questi giorni. A Siena, l’Accademia degli Intronati richiama l’attenzione con la sua scritta: “Meliora latent”, cioè “le cose migliori sono nascoste”. Una frase che invita a cercare il valore nelle cose più profonde, lontano dal clamore e dal rumore che spesso distolgono l’attenzione.

“M eliora latent”, ossia “le cose migliori sono nascoste ”, è la scritta che campeggia nello stemma dell’antichissima Accademia degli Intronati di Siena, a significare come il significato delle cose sia nel loro aspetto meno evidente, da cercare ritirandosi dai rumori del mondo che invece “intronano“. I cinquecenteschi “Intronati“ di Siena, uomini del dubbio e della tolleranza ( neminem leadere, nemini credere, riportano motti sottostanti) si sarebbero quindi stupiti a osservare questa polemica sollevata in nome del rispetto della libertà di un popolo contro chi semplicemente vuole alzarsi in piedi e affermare la propria opinione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La piazza per la libertà dell’Iran a Milano ha rappresentato un gesto di solidarietà e di sostegno al popolo iraniano, che da settimane protesta contro il regime degli ayatollah.

Il Partito Democratico sottolinea l'importanza di affrontare il tema della sicurezza con interventi strutturali e una presenza statale più efficace sul territorio, criticando le manifestazioni di indignazione episodiche e poco condivise.

