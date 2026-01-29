La Camera ha deciso di eliminare il discorso di Pasquale Marconi sulle vendette comuniste. Quel discorso, uno dei più intensi pronunciati dall’ex deputato, non si trova più nelle memorie ufficiali. È sorprendente, perché si tratta di parole forti, che ora sembrano cancellate dalla storia recente.

Fu forse il discorso più veemente di Pasquale Marconi. Ed è strano che proprio quelle parole siano scomparse dalle memorie ufficiali. Non ve n’è traccia, infatti, nella monografia che la Camera dei deputati ha dedicato, pochi mesi fa, al padre costituente reggiano. Un’omissione che ha indispettito i discendenti del politico, che oggi si rivolgono direttamente al Capo dello Stato con una "supplica". Montecitorio, 14 febbraio 1951. Anche allora, sono settimane di grande tensione internazionale. E non solo. In città gli operai delle Reggiane sono in sciopero: durerà un anno intero. Si teme che l’U di Stalin e i Paesi dell’Est invadano il Paese e possano contare su un’insurrezione interna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lettera a Mattarella: "La Camera ha cancellato il discorso di Marconi sulle vendette comuniste"

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Mattarella ha ripercorso i trent'anni della Repubblica italiana, sottolineando le sfide affrontate e i progressi compiuti.

