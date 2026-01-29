La Juventus perde una grande occasione a Monaco e torna a casa con un punto in meno. La squadra di Spalletti non riesce a segnare e si ferma sullo 0-0, sprecando così la chance di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Senza attaccanti in campo, i bianconeri faticano a trovare il gol e alla fine devono accontentarsi di un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione.

Senza attaccanti non si va lontano. L’undici di Spalletti torna a Torino dalla trasferta nel principato con un solo punto e la consapevolezza di essersi lasciati scappare una grossa occasione per approdare agli ottavi di Champions League. I bianconeri soffrono per lunghi tratti l’intraprendenza del Monaco, che si vede annullare nel primo tempo un gol di Balogun per un fallo su Kalulu e rischia più volte si andare sotto. Nella ripresa, nonostante l’inserimento di Yildiz ed Adzic, la Juventus non riesce ad esprimere un gioco propositivo e deve accontentarsi di uno 0-0 che serve davvero poco. Bianconeri che chiudono solo 13° nel girone unico di Champions League e dovranno quindi passare dalle forche caudine dei playoff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Juventus spreca una grossa occasione a Monaco: finisce solo 0-0

La Juventus lascia due punti importanti a Monaco.

