La Juve rischia a Montecarlo ma è 0-0 | gli highlights della sfida
La Juventus non riesce a superare il Monaco e chiude la partita senza reti, con uno 0-0 che lascia aperte tutte le possibilità per i playoff. La squadra di Allegri ha tentato, ma non è riuscita a trovare la rete decisiva, lasciando il risultato in bilico in vista delle prossime sfide.
Niente da fare per la Juve, che non va oltre lo 0-0 contro il Monaco. Saranno playoff per i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Monaco Juve, c’è anche Paul Pogba al Louis II di Montecarlo: assiste alla sfida di Champions League dalla tribuna – FOTO
Paul Pogba si presenta al Louis II di Montecarlo, ma resta in tribuna.
Germani a testa alta, ma a Bologna passa la Virtus 86-76. Gli highlights
Nella sfida di alta classifica, Virtus Bologna ha superato Germani Brescia 86-76.
Norton-Cuffy, scatta l’asta: la Juve deve fare in fretta, può muoversi subitoDe Rossi rischia di perdere Norton-Cuffy, che piace molto in Premier League, ma anche alla Juventus: cosa sta succedendo ... calciomercato.it
Infortunio Barella, non convocato per Dortmund: quando torna e quante partite salta, rischia la JuveL'Inter perde Barella per infortunio, non convocato per il Borussia Dortmund: quando torna il centrocampista nerazzurro e quante partite salta, rischia ... fanpage.it
Infortunio per l'Inter: rischia di saltare anche la Juve - facebook.com facebook
Juventus grandissima squadra ora. Soprattutto seria, ben messa in campo e con un potenziale offensivo super. Ripeto. Grandissimo lavoro di Spalletti che rischia tranquillamente di arrivare sopra Milan e Napoli. Il prossimo anno la Juve di Spalletti sarà seria c x.com
