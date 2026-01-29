La Juve rischia a Montecarlo ma è 0-0 | gli highlights della sfida

La Juventus non riesce a superare il Monaco e chiude la partita senza reti, con uno 0-0 che lascia aperte tutte le possibilità per i playoff. La squadra di Allegri ha tentato, ma non è riuscita a trovare la rete decisiva, lasciando il risultato in bilico in vista delle prossime sfide.

