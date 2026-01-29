La grande tradizione del teatro dialettale torna al Piccolo con Tòta colpa dla miseria

La scena torna a Forlì con una commedia in dialetto. Domenica sera al Teatro Piccolo, la compagnia I mei dla Parocia di Cesena porta in scena

La rassegna di teatro in lingua vernacolare 2026 al Teatro Piccolo di Forlì prosegue domenica 1 febbraio alle ore 21 con la commedia "Tòta colpa dla miseria", portata in scena dalla Compagnia I mei dla Parocia di Cesena e scritta da Francesco Bianchi. La storia si svolge negli anni Cinquanta, quando nelle campagne, e non solo, la miseria la faceva ancora da padrona e richiedeva a tutti di ricorrere a espedienti non sempre raccomandabili, come visitare qualche pollaio della zona, solo per attenuare i morsi della fame, oppure qualche piccola truffa elaborata ingenuamente che il più delle volte finiva in un clamoroso fallimento.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta nuovamente la commedia dialettale

