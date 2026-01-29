Donald Trump torna a far parlare di sé. Questa volta, lo fa con una vignetta pubblicata da Il Fatto Quotidiano, che mette in luce le sue mosse nella scena internazionale. Tra tensioni e scelte discutibili, l’ex presidente continua a influenzare il dibattito pubblico anche con ironia e critica.

All'inizio del 2026, gli Stati europei devono affrontare nuove sfide geopolitiche legate alle strategie di Trump.

Ecco #DimmiLaVerità del 20 gennaio 2026, con il generale Giuseppe Santomartino.

Groenlandia, qual è il vero obiettivo di Trump

Argomenti discussi: Trump minaccia dazi contro l’Europa se non accetterà di cedere la Groenlandia; La geopolitica di Trump per far tornare grande l'America; Trump e la Groenlandia: intervista a Klaus Dodds; Il discorso di fine anno di Trump e il consenso presidenziale in vista delle midterm 2026.

Trump e la Groenlandia: le tensioni geopolitiche e le reazioni globaliNell’ultimo periodo, le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump riguardo alla Groenlandia hanno suscitato un forte dibattito geopolitico. La proposta di acquistare l’isola danese ha messo ... notizie.it

Le nuove minacce di Trump sui dazi fanno soffrire i mercati, temono la 'tempesta perfetta'La geopolitica rende la minaccia commerciale, costruita come una ritorsione, un fattore da considerare seriamente nel calcolo dei rischi e, quindi, nell'allocazione degli investimenti ... adnkronos.com

Il governo sloveno non sembra avere dubbi sulla sua collocazione geopolitica: dopo le ultime sparate del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia, Lubiana ha deciso di inviare sull’isola artica due ufficiali dell’esercito - facebook.com facebook

New Podcast! "Nella testa di Trump" on @spreaker #dazi #economia #geopolitica #groenlandia #lastatale x.com