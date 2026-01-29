Questa sera gli abbonati del club siciliano potranno seguire una partita di quarti di finale di Fiba Europe Cup, anche se non potranno essere allo stadio. La gara, infatti, si svolge senza pubblico e senza la presenza di Trapani, che è stato escluso dal campionato. Invece, il club ha deciso di regalare ai suoi tifosi l’opportunità di vedere una delle sfide più importanti della competizione europea.

Non potrai assistere alla partita con Trapani perché il club siciliano è stato escluso dal campionato? Allora te ne regalo una dei quarti di finale di Fiba Europe Cup. È questa la lodevole iniziativa messa in atto dalla Pallacanestro Reggiana che ieri mattina l’ha comunicata ai propri abbonati ‘Full’ e ‘Serie A’. Effettivamente i tifosi biancorossi si sarebbero trovati con un match in meno che avevano però già pagato al momento della sottoscrizione estiva, ovviamente per motivi indipendenti dalla volontà del sodalizio biancorosso, vittima a propria volta. Il club ha così pensato di restituire questo evento puntando sul match casalingo che sarà in programma l’11 o il 18 marzo, a seconda del piazzamento della Una Hotels nel girone L che andrà ad incrociarsi con il K (Murcia, Rostock Seawolves, Falco Szombathely, Trefl Sopot). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La gara dei quarti di Coppa in omaggio agli abbonati

Approfondimenti su Trapani Club

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari dei quarti di finale della Coppa Italia 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

In EGITTO fra piramidi e segreti antichi - TOMB RAIDER ANNIVERSARY [04]

Ultime notizie su Trapani Club

Argomenti discussi: La gara dei quarti di Europe Cup in regalo agli abbonati della Una Hotels; Serie A1 in campo: quattro gare nel sabato della 15^ giornata; Quarti di finale di Coppa Italia ad eliminazione diretta. Primi duelli domani a Viareggio e mercoledì a Valdagno (diretta Skate Italia); La gara dei quarti di Europe Cup in regalo agli abbonati della Una Hotels.

La gara dei quarti di Coppa in omaggio agli abbonatiIl club ha così pensato di restituire questo evento puntando sul match casalingo che sarà in programma l’11 o il 18 marzo, a seconda del piazzamento della Una Hotels nel girone L che andrà ad ... ilrestodelcarlino.it

Coppa Italia Promozione, nella gara di andata dei quarti di finale un pareggio senza reti tra Arborea e TonaraTermina 0-0 la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione tra Arborea e Tonara. Una sfida combattuta, tra due squadre che, a dispetto del punteggio, hanno avuto diverse ... unionesarda.it

COPPA ITALIA SERIE C, SEMIFINALE, GARA RITORNO, TERNANA SOGNA CON MCJANNET, POTENZA VINCE AI RIGORI 4-3 AL VIVIANI E CONQUISTA LE FINALI CONTRO LATINA https://www.sassilive.it/sport/calcio/coppa-italia-serie-c-semifinale-gara-r - facebook.com facebook

Ecco le convocate per la gara di Coppa Italia con la Lazio asroma.com/it/notizie/747… #ASRomaFemminile x.com