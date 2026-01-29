La frana a Niscemi? Colpa degli americani Perché la polemica sul Muos è infondata

La frana di Niscemi non ha nulla a che vedere con la presenza della base americana. Questa mattina, il professor Nicola Casagli, geologo dell’Università di Firenze, ha confermato che il movimento franoso avvenuto nel comune siciliano non è collegato all’attività militare. Le autorità stanno ancora valutando le cause del dissesto, ma al momento non ci sono prove che il Muos o le operazioni militari abbiano influito sulla frana. La popolazione evacuata è ancora sotto shock, mentre gli esperti continuano a monitorare la situazione.

“Tra la frana di Niscemi e la base militare americana non c’è alcuna correlazione”. Fino a questa notte Nicola Casagli, professore di geologia applicata presso l'Università di Firenze, è stato nel comune siciliano per studiare l’enorme movimento franoso che in queste ore ha portato all’evacuazione di 1.500 di cittadini. Oggi parla al Foglio per spegnere all’istante quella curiosa teoria che addossa (almeno in parte) la responsabilità della frana all’esercito americano e alla sua base sicula “Naval radio transmitter facility”, all’interno della quale è stato montato il Muos (Mobile user objective system): si tratta di un sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, fondamentale soprattutto per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari americani, tra cui gli aerei senza pilota. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo ha annunciato un sostegno fino a 900 euro mensili per le famiglie evacuate a Niscemi a causa della frana.

Flavio Briatore attacca chi ha concesso i permessi per costruire a Niscemi, dove si è verificata una frana.

