La decisione di far pagare l’ingresso alla Fontana di Trevi è stata rimandata di nuovo. Il ticket da 2 euro, che doveva entrare in vigore questa settimana, è stato posticipato a causa dei ritardi nell’organizzazione delle file. Le autorità spiegano che serve più tempo per preparare tutto e garantire un accesso ordinato ai visitatori. Per ora, la fontana resta gratuita come sempre.

La Fontana di Trevi resta (per ora) gratuita. Come riportato da Il Corriere della Sera, è slittata la data di introduzione del ticket da 2 euro, necessario per visitare uno dei monumenti più famosi al mondo. In base a quanto stabilito in precedenza, l’accesso a pagamento alla Fontana sarebbe dovuto scattare l’1 febbraio 2026. Il Campidoglio, però, ha fatto sapere che – per il momento – la visita del monumento resterà gratuita. Una nuova data non è stata ancora stabilita (secondo Il Corriere potrebbe essere a marzo), ma a breve dovrebbe essere presa una decisione definitiva. Non ci sono cambiamenti sul prezzo e la modalità di accesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Fontana di Trevi resta (per ora) gratuita: slitta l’introduzione del ticket da 2 euro a causa di ritardi nell’allestimento delle file. Ecco quando dovrebbe entrare in vigore

Approfondimenti su Fontana di Trevi

La gestione dell’afflusso di visitatori alla Fontana di Trevi si complica.

A partire dal 7 gennaio 2025, la Fontana di Trevi a Roma introdurrà un biglietto d’ingresso di due euro per i visitatori, mentre i residenti romani continueranno ad accedere gratuitamente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fontana di Trevi

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Fontana di Trevi, da lunedì ticket di 2 euro per i turisti. Il Campidoglio incasserà 6,5 milioni l’anno; Scatta il ticket a Fontana di Trevi, 2 euro per i turisti.

Dal 2 febbraio vedere la Fontana di Trevi a Roma costa 2 euro, ticket solo per turisti: gratis per i residentiFontana di Trevi, dal 2 febbraio 2026 i turisti dovranno pagare un ticket da 2 euro: residenti esentati dal pagamento del biglietto ... virgilio.it

Ticket per la Fontana di Trevi, si parte a febbraio2 euro per l'accesso, solo per turisti e non residenti. Resta gratis per residenti a Roma e nella Città metropolitana ... rainews.it

Cambiamento in arrivo per la fruibilità della Fontana di Trevi: dal prossimo 2 febbraio entra in vigore il biglietto di ingresso a pagamento riservato a turisti e non residenti. Una trasformazione per contrastare il sovraffollamento, migliorare l’esperienza di visi facebook

Dal 2 febbraio ticket per Fontana Trevi, ingresso a 2 euro per turisti. L'accesso rimarrà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana #ANSA x.com