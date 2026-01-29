la filiera a sei zampe dei biocarburanti

Il governo italiano si impegna a sostenere i biocarburanti. Durante la riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, ha mostrato apertura verso questa fonte di energia. La decisione arriva mentre si discutono le modifiche alla legge europea sul clima. Il passo viene visto come un segnale positivo per lo sviluppo di alternative più sostenibili nel settore dei trasporti.

Ambiente Eni punta a quadruplicare la produzione di bioenergie al 2035. Un affare che vale oltre 12 miliardi di euro. Dopo quella di Gela e Marghera è in arrivo la terza bioraffineria a Livorno. Ma restano i dubbi sulle forniture di materie prime. Mentre il governo soddisfa i suoi desiderata

I biocarburanti sono spesso presentati come soluzione sostenibile per la transizione energetica, ma questo dibattito è complesso e ancora in evoluzione.

