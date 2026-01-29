La Fifa Security non smette di stupire | è terzo posto

La Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto conquista ancora il pubblico nel campo “Nelson Mandela”. Anche questa domenica, i rossoblù hanno regalato emozioni e vittorie, confermando il buon momento della squadra. I tifosi sono tornati a riempire gli spalti, felici di vedere la loro squadra in forma.

La Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto non smette di stupire e regala un’altra domenica di gioia al pubblico rossoblù del campo “Nelson Mandela”. Nella sfida odierna, i ragazzi di coach Lobrauco hanno superato la temibile formazione di Unione Rugby Firenze per 22-9, al termine di una partita estremamente tattica e combattuta. Il match ha messo a dura prova la tenuta mentale dei rossoblù. I primi venti minuti sono stati a tinte toscane: Firenze ha imposto un dominio territoriale costante, ma la difesa di San Benedetto, organizzata e disciplinata, ha respinto ogni assalto. Passata la tempesta, l’Unione ha colpito al primo affondo: al 28’ una mischia dominante lancia Baronio in meta, spezzando l’equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

