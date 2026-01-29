La fiamma olimpica illumina Trento | oggi la staffetta attraversa la città

Questa sera, Trento si riempie di festa. La fiamma olimpica attraversa le strade e le piazze, attirando centinaia di persone. La città si prepara a vivere un momento importante, simbolo dell’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La staffetta si svolge tra applausi e sorrisi, portando in strada un’energia speciale.

Partenza alle 18 da Piedicastello, arrivo in piazza Duomo alle 19.30: trenta tedofori e una città in festa verso Milano-Cortina 2026 Oggi Trento entra ufficialmente nel cammino verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nel tardo pomeriggio la fiamma olimpica farà il suo ingresso in città, trasformando strade e piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto. La partenza della staffetta è fissata alle 18 dalle Gallerie di Piedicastello, l’arrivo in piazza Duomo intorno alle 19.30, con l’accensione del braciere olimpico. Per circa un’ora e mezza il capoluogo trentino si fermerà per accompagnare il passaggio della fiaccola, simbolo di sport, inclusione e futuro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Domenica 18 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 attraverserà il territorio gardesano e veronese, passando per luoghi di rilevanza storica e culturale.

