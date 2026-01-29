La fiamma olimpica arriva in Valtellina | ecco come seguire il suo viaggio

La fiamma olimpica ha raggiunto la Valtellina. Le tappe del suo viaggio sono in corso e molti sono già pronti a seguirne il percorso. Manca una settimana alla cerimonia di apertura a San Siro, che darà il via ufficiale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

E' tutto pronto per l'approdo della fiamma olimpica in Valtellina a una sola settimana dalla cerimonia di apertura di San Siro, a Milano, che aprirà ufficialmente le tanto attese Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Domani è in programma la tappa numero 54 che partirà da Cles.

