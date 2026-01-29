La fiamma olimpica arriva in Valtellina | ecco come seguire il suo viaggio

La fiamma olimpica è arrivata in Valtellina. Sono state organizzate diverse iniziative per accogliere il passaggio, che si svolge a meno di una settimana dall’inaugurazione ufficiale a San Siro. Gli amanti dello sport e i cittadini si preparano a seguire da vicino il percorso della fiaccola, simbolo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

E' tutto pronto per l'approdo della fiamma olimpica in Valtellina a una sola settimana dalla cerimonia di apertura di San Siro, a Milano, che aprirà ufficialmente le tanto attese Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Domani è in programma la tappa numero 54 che partirà da Cles e, dopo aver toccato MalèCrovianaDimaro Folgarida, Passo del Tonale, Ponte di Legno, approderà in provincia di Sondrio passando da Aprica. La tappa si concluderà a Livigno, dove dalle ore 17:00 si terrà in Zona Isola in via Biondi un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica e intrattenimento dedicati all’intera comunità.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco le località di Valtellina e Valchiavenna che saranno illuminate dal viaggio della fiamma olimpica

