La Festa del Ringraziamento a Biassono

Domenica 1 febbraio si tiene la Festa del Ringraziamento a Biassono. La tradizionale manifestazione torna dopo un anno di pausa, portando in piazza musica, bancarelle e momenti di convivialità. La città si prepara a celebrare il mondo agricolo e le sue radici con un programma ricco di iniziative, che coinvolgerà grandi e bambini. La giornata si annuncia piena di colori e di atmosfera festosa, con tante persone pronte a partecipare.

Ritorna la tradizionale Festa del Ringraziamento a Biassono, in programma domenica 1 febbraio. Un grande e attesissimo momento che vuole celebrare il mondo agricolo e le sue radici, con un ricco programma di eventi che animeranno le vie del paese. Il programmaAlle 8.45 ci sarà il ritrovo dei.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Festa Ringraziamento Biassono Festa del digiuno, un call center specializzato e niente torta di zucca: ecco cosa non sapete della festa del Ringraziamento Ariano Irpino celebra la Festa del Ringraziamento 2025 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Festa Ringraziamento Biassono Argomenti discussi: Giuseppe Contaldo Relatore Alla Giornata Del Ringraziamento Nella Diocesi Di Mazara Del Vallo; La tradizionale Festa del Ringraziamento alla fine si farà ma con la sfilata in forma ridotta; Barone Canavese dice grazie agli agricoltori, una Festa del Ringraziamento che unisce territorio e comunità (FOTO); L’agricoltura è vita. A Gottolengo la Giornata del Ringraziamento. La Festa del Ringraziamento a BiassonoRitorna la tradizionale Festa del Ringraziamento a Biassono, in programma domenica 1 febbraio. Un grande e attesissimo momento che vuole celebrare il mondo agricolo e le sue radici, con un ricco ... monzatoday.it Barone Canavese dice grazie agli agricoltori, una Festa del Ringraziamento che unisce territorio e comunità (FOTO)Una partecipazione sentita per celebrare il lavoro quotidiano degli agricoltori e il legame profondo con la comunità ... giornalelavoce.it Giornata del Ringraziamento e festa di Sant'Antonio a Condove. Presente il sindaco Jacopo Suppo e il presidente di sezione Bruno Rocci. Un grazie speciale ai priori Tommaso Vinassa ed Enrico Listello - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.