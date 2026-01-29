La destra scheda i docenti di sinistra | intimidire gli insegnanti per prendersi la scuola

Questa mattina, in alcune scuole, sono cominciate le segnalazioni di docenti di sinistra da parte di studenti. L’azione, promossa da un gruppo vicino a Azione Studentesca e al partito di Meloni, invita gli studenti a identificare gli insegnanti con un orientamento politico diverso. La decisione ha suscitato reazioni e preoccupazioni tra i docenti, che temono un clima di intimidazione e di pressione.

Azione Studentesca, vicina a al partito di Meloni, chiede agli studenti di segnalare i docenti di sinistra. Un'azione che ricorda le leggi di proscrizione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

