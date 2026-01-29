La destra scheda i docenti di sinistra | intimidire gli insegnanti per prendersi la scuola
Questa mattina, in alcune scuole, sono cominciate le segnalazioni di docenti di sinistra da parte di studenti. L’azione, promossa da un gruppo vicino a Azione Studentesca e al partito di Meloni, invita gli studenti a identificare gli insegnanti con un orientamento politico diverso. La decisione ha suscitato reazioni e preoccupazioni tra i docenti, che temono un clima di intimidazione e di pressione.
Azione Studentesca, vicina a al partito di Meloni, chiede agli studenti di segnalare i docenti di sinistra. Un'azione che ricorda le leggi di proscrizione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Azione Studentesca
Dopo la morte di Paolo Mendico, la protesta del sindacato degli insegnanti di Latina: “Troppi procedimenti disciplinari contro i docenti, serve più tutela e fiducia nella scuola”
Educazione sessuale a scuola, se la sinistra è Sparta e la destra è Atene
Ultime notizie su Azione Studentesca
Argomenti discussi: Vannacci lancia Futuro Nazionale, il generale verso l’uscita dalla Lega con un suo partito: resa dei conti a destra; HUAWEI FreeClip 2 Nero HUAWEI Robin-T10; Napoli-Chelsea 2-3, le pagelle: Vergara (7,5) che notte al Maradona. Palmer (7) e Joao Pedro (8) spengono i sogni dei tifosi azzurri; Andrea Runco – Senza pietà.
Torna Destra e Sinistra Po, la manifestazione di regolarità tra le due sponde del Po. Domenica 1 Marzo con ritrovo a Ferrara in Piazza Ariostea. Da qui si svilupperanno 32 prove di regolarità lungo un percorso di 70km. Sul nostro sito troverete la scheda di iscr - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.