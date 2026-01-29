La decisione di Digital Enterprise Italia di intervenire sulla situazione di Ubisoft ha evitato un crollo delle azioni. Negli ultimi giorni si era parlato molto delle difficoltà dell’azienda francese, ma finora le misure adottate hanno evitato di peggiorare la crisi. La Borsa ha mostrato segnali di stabilizzazione, e gli investitori sembrano più cauti ma meno preoccupati. La partita rimane aperta, ma per ora l’attenzione si sposta sulle prossime mosse di Ubisoft.

Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sulle difficoltà di Ubisoft e sulle cause del crollo delle sue azioni. Alcune voci hanno puntato il dito contro le politiche di Diversity, Equity & Inclusion ( DEI ), accusate di aver indebolito l’azienda. A intervenire è stato però un ex dipendente, che ha definito queste affermazioni pura disinformazione. Secondo lui, la DEI non solo non ha danneggiato Ubisoft, ma ha contribuito a migliorare diversi aspetti interni. Il vero problema, sostiene, va cercato altrove. DEI è l’acronimo di Diversity, Equity & Inclusion e indica un insieme di pratiche volte a rendere gli ambienti di lavoro più inclusivi, sicuri e aperti a persone provenienti da contesti diversi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - LA DEI ha migliorato la situazione in Ubisoft e non ha fatto crollare le azioni

