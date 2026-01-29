La dama come palestra di vita | incoronati i campioni provinciali 2026

La biblioteca di San Donaci si è trasformata in un campo di battaglia per gli appassionati di dama. Nel fine settimana del 24 e 25 gennaio, i giocatori si sono sfidati per conquistare il titolo di campione inter provinciale 2026. Le partite hanno attirato molti spettatori, curiosi di vedere le mosse più astute. Alla fine, i vincitori sono stati incoronati, dimostrando come il gioco possa essere anche una vera palestra di vita.

Un weekend di strategia e solidarietà ha visto confrontarsi 36 atleti di tutte le età nella biblioteca comunale. Presente anche l'Avis fornendo premi e medaglie ai partecipanti SAN DONACI - La biblioteca comunale di San Donaci si è trasformata in un'arena di strategia e concentrazione durante il weekend del 24 e 25 gennaio, ospitando il campionato inter provinciale di dama italiana. L'evento, che ha visto la partecipazione di 36 atleti di diverse fasce d'età, ha dimostrato come questa antica disciplina sia molto più di un semplice passatempo: è estetica, rigore e crescita. "La dama è molto più di un gioco - afferma Daniele Caruso, delegato provinciale Fid - È uno strumento educativo che aiuta i più piccoli non solo dal punto di vista psichico, ma anche fisico, insegnando loro a controllare i movimenti e a mantenere la compostezza durante le lunghe sessioni di riflessione".🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su San Donaci

Si è concluso con successo il Campionato Provinciale Ragazzi di Dama Italiana, ospitato nella Biblioteca Comunale di San Donaci. Un pomeriggio all’insegna della concentrazione e della sportività che ha visto protagonisti 12 giovanissimi talenti Under 11 tutt - facebook.com facebook