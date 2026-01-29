La cultura del Fosso | i giovani di Vigodarzere protagonisti del loro territorio

A Vigodarzere parte un nuovo progetto che coinvolge i giovani e il loro rapporto con il territorio. Si chiama “La Cultura del fosso” ed è stato avviato dal Comune di Vigodarzere insieme alla Rete. L’obiettivo è sensibilizzare sulla tutela della biodiversità e del paesaggio locale, coinvolgendo i giovani in attività pratiche e di conoscenza del territorio. Il progetto punta a far conoscere meglio il paesaggio quotidiano e a coinvolgere i ragazzi nella sua salvaguardia.

A Vigodarzere prende avvio un progetto che mette al centro i giovani e il loro rapporto con il paesaggio quotidiano: "La Cultura del fosso – per la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio del nostro territorio", iniziativa promossa dal Comune di Vigodarzere in collaborazione con la Rete.

