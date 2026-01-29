La Corte costituzionale ha dato il via libera alla legge Salvini, che prevede sanzioni più severe per chi guida sotto effetto di alcol o droghe. Tuttavia, ha anche avvertito di verificare attentamente il pericolo, lasciando aperta qualche interpretazione. La norma, che mira a ridurre gli incidenti stradali, resta valida, ma le precisazioni della Consulta potrebbero complicare l’applicazione concreta. Ora si aspetta di capire come le forze dell’ordine interpreteranno queste indicazioni e se la legge riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.

La legge Salvini che punisce chi è alla guida sotto effetto di alcol e droga è legittima dal punto di vista costituzionale ma la Consulta, con una sentenza ambigua, ha fornito alcune precisazioni che rischiano di vanificare l’intento della norma e cioè di evitare le tragedie della strada causate dall’uso di stupefacenti e bevande alcoliche. Cosa dice la Consulta. La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Consulta promuove la legge Salvini su chi guida sotto effetto di alcol o droga ma avverte: “Verificare il pericolo”

#Guida- droga || La Corte costituzionale ha stabilito che guidare sotto effetto di droga può essere punibile solo se si crea un pericolo per gli altri.

La Corte Costituzionale ha stabilito che chi guida sotto l’effetto di droga può essere punito solo se si dimostra che ha creato un reale pericolo sulla strada.

