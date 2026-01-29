La comunità che cura sé stessa incontro con il Movimento Municipalista Bulè

La comunità di Arezzo si prepara a un evento importante. Dal 6 all’8 febbraio, il Movimento Municipalista BULE’ organizza un incontro al Centro Giovani Onda d’Urto di Villa Severi. Tre giorni dedicati a discutere di come le comunità possano prendersi cura di sé stesse, con partecipanti arrivati da diverse zone. L’obiettivo è confrontarsi su pratiche e idee per rafforzare il ruolo delle comunità locali.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Il Movimento Municipalista BULE’ di Arezzo organizza il 6,7,8 febbraio 2026 presso il Centro Giovani Onda d’Urto di Villa Severi, l’incontro "La comunità che cura sé stessa". Per una democrazia radicale." Tre giorni di confronto con realtà regionali e nazionali che si occupano di fare e creare comunità attraverso esperienze di palestre sociali, scuole libertarie, laboratori di salute popolare, progettazione partecipata, valorizzazione e recupero di spazi pubblici. «Viviamo in un’epoca di crisi, segnata dalla polarizzazione e dall’individualismo che sta disgregando strutture e legami sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La comunità che cura sé stessa, incontro con il Movimento Municipalista Bulè Approfondimenti su Municipalista Bulè Mara Venier rivela su Edwige Fenech: “Abbiamo frequentato la stessa cartomante che ha predetto l’incontro con mio marito” La cura diventa il nuovo filo conduttore del viaggio contemporaneo, non più solo relax, ma esperienze che uniscono movimento, consapevolezza e partecipazione attiva La cura si trasforma nel filo conduttore del viaggio contemporaneo, offrendo esperienze che combinano movimento, consapevolezza e partecipazione attiva, andando oltre il semplice relax. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Municipalista Bulè Argomenti discussi: La comunità che cura sé stessa. La tre giorni a Villa Severi; Una comunità che cura gli anziani, anche a Varese; Incontri dedicati ai Caregiver familiari; A Rovereto la nuova Casa della Comunità Beniamo Condini. La comunità che cura sé stessa, incontro con il Movimento Municipalista BulèArezzo, 29 gennaio 2026 – Il Movimento Municipalista BULE’ di Arezzo organizza il 6,7,8 febbraio 2026 presso il Centro Giovani Onda d’Urto di Villa Severi, l’incontro La comunità che cura sé stessa. lanazione.it La comunità che cura sé stessa. La tre giorni a Villa SeveriL'evento è organizzato dal Movimento Municipalista Bulè di Arezzo e guarda all'orizzonte delle prossime elezioni amministrative ... arezzonotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.