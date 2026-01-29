La classifica dei nuovi inediti di Amici 25 | primi Caterina e Lorenzo ma gli stream continuano a calare

La seconda ondata di inediti di Amici 25 è arrivata da poco, ma i numeri non sorridono. Solo Caterina e Lorenzo riescono a salire in classifica, mentre gli stream continuano a scendere. La diminuzione dell’interesse si fa sentire, e nessuna canzone finora ha ottenuto certificazioni nelle ultime due edizioni.

È stata pubblicata da 48 ore la seconda ondata di inediti ad Amici 25, che sembra confermare l'interesse diminuito nei confronti dei brani dei concorrenti: nelle ultime 2 edizioni, nessun brano è stato certificato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Amici 25 Amici 25, Gabry Ponte giudica gli inediti dei cantanti: la classifica finale (VIDEO) Amici 25, fuori i primi otto inediti dei cantanti della nuova edizione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Amici 25 Argomenti discussi: I nomi dei nuovi nati raccontano Rimini: la classifica tra tradizione, mode e l’influenza dei vip; Quale auto scegliere, ecco le più affidabili. La classifica di Altroconsumo; Classifica inediti per le radio 26 gennaio - Amici Clip | Witty TV; Sanremo e la classifica del tempo, il nuovo libro di Marco Rettani e Nico Donvito. Nessuno in Serie A segna più del Napoli con i nuovi. Bologna ancora a secco, la classificaAntonio Conte si è lamentato del mercato del Napoli nelle scorse settimane, ma i dati dicono che nessuno in Serie A ha beneficiato di tanti gol quanti i partenopei dai nuovi acquisti. La squadra ... tuttomercatoweb.com Animal Crossing: New Horizons torna in cima alla classifica dell'eShop di Nintendo SwitchCome ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Anche stavolta c'è stato un cambio al vertice: Animal Crossing: New Horizons ha riconquistato la ... msn.com Appena entrato nella scuola di Amici, Simone ha già scalato la classifica conquistando il primo posto e l’attenzione di Veronica Peparini facebook Angie occupa l'ultima posizione in classifica e per questo deve indossare la felpa della sfida! Caterina e Lorenzo occupano le posizioni in giallo e uno tra loro due dovrà andare in sfida #Amici25 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.