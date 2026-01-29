La Cina sta per attivare la più grande batteria al mondo che utilizza l’aria super-fredda. L’impianto, situato nel deserto del Gobi, promette di rivoluzionare il modo di immagazzinare energia, superando le soluzioni a base di litio. Con questa tecnologia, il paese punta a rendere più efficiente e sostenibile la gestione dell’energia.

La Cina sta per mettere in funzione la più grande batteria al mondo basata sull’aria super-fredda, un impianto innovativo che potrebbe rappresentare un passo fondamentale nell’evoluzione delle tecnologie di stoccaggio energetico. Situata nel deserto del Gobi, nella provincia del Qinghai, l’imponente struttura conosciuta come Super Air Power Bank sfrutta la tecnologia di accumulo ad aria liquida (LAES). Questo sistema consente di immagazzinare energia in eccesso durante i periodi di alta produzione da fonti rinnovabili – come il solare e l’eolico – per poi rilasciarla quando la domanda aumenta o la produzione diminuisce. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina testa nel Gobi la super-batteria che supera il litio nello stoccaggio energetico

