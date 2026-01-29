La Cina testa nel Gobi la super-batteria che supera il litio nello stoccaggio energetico

Da it.insideover.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina sta per attivare la più grande batteria al mondo che utilizza l’aria super-fredda. L’impianto, situato nel deserto del Gobi, promette di rivoluzionare il modo di immagazzinare energia, superando le soluzioni a base di litio. Con questa tecnologia, il paese punta a rendere più efficiente e sostenibile la gestione dell’energia.

La Cina sta per mettere in funzione la più grande batteria al mondo basata sull’aria super-fredda, un impianto innovativo che potrebbe rappresentare un passo fondamentale nell’evoluzione delle tecnologie di stoccaggio energetico. Situata nel deserto del Gobi, nella provincia del Qinghai, l’imponente struttura conosciuta come Super Air Power Bank sfrutta la tecnologia di accumulo ad aria liquida (LAES). Questo sistema consente di immagazzinare energia in eccesso durante i periodi di alta produzione da fonti rinnovabili – come il solare e l’eolico – per poi rilasciarla quando la domanda aumenta o la produzione diminuisce. 🔗 Leggi su It.insideover.com

la cina testa nel gobi la super batteria che supera il litio nello stoccaggio energetico

© It.insideover.com - La Cina testa nel Gobi la super-batteria che supera il litio nello stoccaggio energetico

Approfondimenti su Cina Gobi

Enel, cresce nel mondo la capacità di stoccaggio energetico del Gruppo

Enel continua a espandere la propria capacità di stoccaggio energetico a livello globale.

Cresce nel mondo la capacità di stoccaggio energetico di Enel: cosa sono le Bess e perché sono fondamentali per la transizione green

Enel ha superato i 3 gigawatt di potenza installata con le Bess (Battery Energy Storage System), tecnologia chiave per la gestione dell’energia rinnovabile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cina Gobi

Argomenti discussi: Il settore spaziale commerciale cinese sta crescendo tantissimo; La Cina testa con successo un UAV armato di fucile; In Cina si fanno sempre meno figli: natalità al minimo dalla fondazione della Repubblica Popolare; Auto elettriche, la Cina vince sull’innovazione: ecco perché l’Europa fatica a reggere la sfida tecnologica.

la cina testa nelIl mercato EV cresce del 20%: Europa batte la Cina nel 2025Photo by AKrebs60 - PixabayL’Europa accelera e supera la Cina per crescita percentuale. Stati ... msn.com

Auto elettriche, il mondo accelera: Cina in testa, Tesla sorpassataNel 2025 le vendite globali di auto elettriche aumentano del 29% a 20,7 milioni. La Cina domina il mercato e BYD supera Tesla; Europa in crescita, Nord America in calo. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.