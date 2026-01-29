La scoperta di una casa antica e di una basilica risalente ai tempi di Gesù apre nuove finestre sulla vita dei primi cristiani. Gli archeologi hanno portato alla luce ambienti che, secondo gli studiosi, potrebbero aver ospitato Pietro e gli apostoli, aiutando a ricostruire come si svolgevano le giornate dei primi seguaci di Gesù. Ora, quei luoghi permettono di immaginare come fosse la loro routine, tra preghiere, incontri e predicazioni.

Alle origini del Cristianesimo. Una scoperta straordinaria ci porta a conoscere i luoghi della predicazione di Gesù e, in particolare, gli ambienti fisici dove si sono mossi i primi apostoli e ci consente quasi di immaginare parti importanti della loro quotidianità. Archeologi israeliani, guidati dal professor Mordechai Aviam del Kinneret Academic College, negli ultimi anni hanno scavato – in questo curiosamente favoriti da un vasto incendio che ha liberato il sito da sterpaglie e arbusti ostativi – presso il moderno villaggio di El-Araj, sulla sponda settentrionale del Lago di Galilea, e negli strati sicuramente databili tra la fine del I secolo a. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La casa di Pietro e degli apostoli. Spunta la basilica del tempo di Gesù

Approfondimenti su Pietro Apostoli

Il Vangelo del 23 gennaio 2026 ci invita a riflettere sulla scelta di Gesù di chiamare i Dodici Apostoli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pietro Apostoli

Argomenti discussi: Pietro Guida, la casa del maestro morto a 103 anni diventa un museo a Manduria; Mons. Pietro Amato è tornato alla casa del Padre; 7 febbraio incontro: La Casa di reclusione G. Montalto di Alba, tra attualità e futuro.; Suicidio di Raul Gardini, la rivelazione di Di Pietro: Fui io a spostare la pistola.

La casa di Pietro e degli apostoli. Spunta la basilica del tempo di GesùAlle origini del Cristianesimo. Una scoperta straordinaria ci porta a conoscere i luoghi della predicazione di Gesù e, in particolare, gli ambienti fisici dove si sono mossi i primi apostoli e ci cons ... quotidiano.net

Ambiente: card. Gambetti, rendere la basilica di San Pietro una casa a impatto zeroUna ‘casa’ a impatto zero, che tutti accoglie e tutti incoraggia a crescere in umanità. Questo l’obiettivo del progetto di sostenibilità ambientale ed energetica della basilica di San Pietro, ... agensir.it

PORZIONE DI CASA ONO SAN PIETRO – OSP029b https://www.serviziocasa.com/propriet%C3%A0/osp029b/ VENDESI PORZIONE DI CASA A ONO SAN PIETRO: RUDERE TERRA/CIELO DI GRANDI DIMENSIONI IN PIETRA E LEGNO LOCALI, DISPOSTO - facebook.com facebook