La campagna dell’Anm contro il referendum si scontra con le accuse di usare metodi simili a quelli di Trump. Rocco Maruotti, segretario dell’associazione, ha fatto un commento sulla riforma Nordio, ma molti non hanno apprezzato il tono e le parole usate. La polemica si infiamma, e ora si aspetta una risposta da chi si oppone alla campagna.

Tra le tante cose che si potevano dire sul post fantascientifico del segretario dell’Anm Rocco Maruotti sugli effetti della riforma Nordio, mi pare che la principale sia rimasta in gola a tutti. In soldoni, il senso (si fa per dire) del triplo salto mortale argomentativo di Maruotti era questo: la riforma ci avvicina all’America, dove accadono cose terribili come quelle di Minneapolis, dunque stiamo in guardia. Da questo punto di vista, il No al referendum sarebbe una muraglia contro la marea trumpiana che rischia di sommergerci. C’è un problema, però. Comunque la si consideri nel merito, quella che l’Anm – con i suoi compari giornalistici trentacinquennali – sta conducendo a favore del No è una campagna trumpiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La campagna dell'Anm per il No al referendum combatte un presunto trumpismo con metodi trumpiani

Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema delicato e complesso, che richiede un confronto basato su fatti e approfondimenti.

