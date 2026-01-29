La Camera di Commercio | Sono stati mesi difficili Ma la manifattura respira

La Camera di Commercio annuncia che, dopo mesi complicati, il settore manifatturiero inizia a respirare. Le imprese stanno trovando segnali di ripresa e si guarda avanti con più fiducia, nonostante le sfide degli ultimi tempi. La strada resta lunga, ma i segnali positivi sono sotto gli occhi di tutti.

di Giovanni Di Caprio Attrattività ed efficienza delle imprese, il futuro dei giovani, il tema casa, giustizia e sicurezza. Questi i temi che stanno a cuore a Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio. Presidente Veronesi, nella classifica del Sole 24 Ore, Bologna sale al 4° posto, aumentando di cinque posizioni rispetto all’anno precedente. A cosa è dovuta questa crescita? "Avere questi risultati in momenti così complicati è confortante. Questa crescita passa dalle aziende, che sono in grado di dare un occhio severo al benessere: se la mamma sta bene, anche i figli stanno bene". Sul piano della ricchezza e degli affari, gli indici sono al rialzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

