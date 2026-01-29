La Brexit non ha fatto crollare l’economia britannica ma l’ha resa più debole

La Brexit ha lasciato il segno sull’economia britannica, che ora funziona con qualche limite in più. Dopo la decisione di uscire dall’Unione Europea, i numeri mostrano che il Paese non è andato in crisi, ma si sente più fragile. Le aziende sono più attente, gli investimenti rallentano, e la crescita si mantiene su livelli bassi. L’economia britannica sembra aver perso un po’ di smalto, come un’auto che, pur continuando a muoversi, fatica a prendere velocità.

L’economia britannica dopo la Brexit è come un’auto che continua a muoversi, ma con il freno a mano leggermente tirato. Non si è fermata, non è uscita di strada e il motore non è rotto. Ma va più lenta, consuma di più e arriva più lentamente dove sarebbe arrivata agilmente senza quell’attrito costante. Il 31 gennaio i brexiter duri e puri festeggeranno i sei anni esatti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, quella vera e formale che ha attuato il risultato del referendumo del 2016. Ma a esultare saranno solo loro. I dati e gli studi di osservatori indipendenti confermano quello che le persone di buon senso avevano già previsto con il loro intuito: il Regno Unito ha perso moltissimo uscendo dal mercato unico europeo e non ha supplito a questa perdita commerciando con il resto del mondo da una posizione indipendente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

