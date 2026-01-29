Questa sera su Rai 3 va in onda una puntata speciale del talk culturale condotto da Maria Latella. Si parla di libri, teatro e amore, con storie e riflessioni che esplorano i sentimenti attraverso la cultura. La trasmissione va in onda venerdì 30 gennaio alle 15:20.

Cosa: Una puntata speciale del talk culturale condotto da Maria Latella. Dove e Quando: In onda su Rai 3, venerdì 30 gennaio alle ore 15:20. Perché: Un incontro generazionale unico tra la letteratura classica e i nuovi linguaggi dei social e del teatro. L’appuntamento settimanale con la cultura televisiva di qualità torna a illuminare il pomeriggio di Rai 3. La biblioteca dei sentimenti, il programma ideato per esplorare l’animo umano attraverso le pagine scritte, si prepara a una nuova puntata densa di spunti di riflessione. Sotto la guida esperta di Maria Latella, il salotto letterario si trasforma in un palcoscenico dove la parola non è solo letta, ma vissuta, cantata e recitata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La biblioteca dei sentimenti: i libri tra teatro e amore

Approfondimenti su Maria Latella

Venerdì 19 dicembre alle 15 su Rai3, Iva Zanicchi sarà ospite nel salotto di Maria Latella in La Biblioteca dei Sentimenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Romina Power a La biblioteca dei sentimenti #edit #podcast #albanoerominapower

Ultime notizie su Maria Latella

Argomenti discussi: La Biblioteca dei Sentimenti; Rai 3, stasera ad Allegro ma non troppo la bellezza del musical con Bianca Guaccero e Chiara Noschese; Premio Neruda; appuntamento rinviato.

La biblioteca dei sentimenti, puntata 30 gennaio: Simone Cristicchi e il dialogo tra Pitzorno e PratiLa biblioteca dei sentimenti su Rai 3 il 30 gennaio: Simone Cristicchi, Bianca Pitzorno ed Edoardo Prati ospiti di Maria Latella. Anticipazioni e ospiti. lifestyleblog.it

RAI3: La biblioteca dei sentimenti venerdì 23 gennaio alle 15:20RAI3: LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI Conduce Maria Latella Ospiti: Massimiliano Bruno, Aurelio Picca, Flavia Piccinni, Renzo Rosso e Cristina Cassar ... romadailynews.it

Questa settimana a La Biblioteca dei sentimenti esploriamo un sentimento difficile da catalogare. La follia “buona” di san Francesco, il suo essere diverso: ce lo racconta Simone Cristicchi. Due generazioni diverse a confronto: la scrittrice super famosa facebook

La Biblioteca dei Sentimenti Com’è nata la Vice Questore Vanina Guarrasi, protagonista indiscussa dei libri di Cristina Cassar Scalia @Einaudieditore Ti sei perso la puntata Guardala in streaming su @RaiPlay Link: raiplay.it/video/2026/01/… #Bibli x.com