La biblioteca dei sentimenti | i libri tra teatro e amore
Questa sera su Rai 3 va in onda una puntata speciale del talk culturale condotto da Maria Latella. Si parla di libri, teatro e amore, con storie e riflessioni che esplorano i sentimenti attraverso la cultura. La trasmissione va in onda venerdì 30 gennaio alle 15:20.
Cosa: Una puntata speciale del talk culturale condotto da Maria Latella. Dove e Quando: In onda su Rai 3, venerdì 30 gennaio alle ore 15:20. Perché: Un incontro generazionale unico tra la letteratura classica e i nuovi linguaggi dei social e del teatro. L’appuntamento settimanale con la cultura televisiva di qualità torna a illuminare il pomeriggio di Rai 3. La biblioteca dei sentimenti, il programma ideato per esplorare l’animo umano attraverso le pagine scritte, si prepara a una nuova puntata densa di spunti di riflessione. Sotto la guida esperta di Maria Latella, il salotto letterario si trasforma in un palcoscenico dove la parola non è solo letta, ma vissuta, cantata e recitata. 🔗 Leggi su Ezrome.it
La biblioteca dei sentimenti, puntata 30 gennaio: Simone Cristicchi e il dialogo tra Pitzorno e PratiLa biblioteca dei sentimenti su Rai 3 il 30 gennaio: Simone Cristicchi, Bianca Pitzorno ed Edoardo Prati ospiti di Maria Latella. Anticipazioni e ospiti. lifestyleblog.it
RAI3: La biblioteca dei sentimenti venerdì 23 gennaio alle 15:20RAI3: LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI Conduce Maria Latella Ospiti: Massimiliano Bruno, Aurelio Picca, Flavia Piccinni, Renzo Rosso e Cristina Cassar ... romadailynews.it
Questa settimana a La Biblioteca dei sentimenti esploriamo un sentimento difficile da catalogare. La follia “buona” di san Francesco, il suo essere diverso: ce lo racconta Simone Cristicchi. Due generazioni diverse a confronto: la scrittrice super famosa facebook
La Biblioteca dei Sentimenti Com’è nata la Vice Questore Vanina Guarrasi, protagonista indiscussa dei libri di Cristina Cassar Scalia @Einaudieditore Ti sei perso la puntata Guardala in streaming su @RaiPlay Link: raiplay.it/video/2026/01/… #Bibli x.com
