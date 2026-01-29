Kyrgios provoca Sinner e tifa Alcaraz | Sei il mio giocatore preferito Devi vincere così possiamo fare…

Kyrgios provoca Sinner e si mette in mostra anche fuori dal campo. Durante un evento, l’australiano si è rivolto a Jannik Sinner, dicendogli di essere il suo giocatore preferito e di dover vincere, così da poter fare qualcosa insieme. Kyrgios ha anche mostrato il suo supporto a Alcaraz, tifando per lui e lasciando intendere che potrebbe esserci un’alleanza tra loro. Un gesto che ha sorpreso molti, considerando il carattere focoso dello sportivo australiano.

Nick Kyrgios continua a far parlare di sé anche lontano dal campo. Dopo un Australian Open decisamente deludente, segnato dalle eliminazioni premature nel doppio maschile insieme a Thanasi Kokkinakis e nel doppio misto con Leylah Fernandez, oltre alla rinuncia alla wild card per il singolare, il tennista australiano ha scelto di vestire i panni del

