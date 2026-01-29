KPop Demon Hunters è il film più visto in streaming nel 2025 con numeri fuori scala

Il film KPop Demon Hunters è diventato il più visto in streaming nel 2025. Netflix ha lanciato questo titolo quest’estate, e da allora ha conquistato milioni di spettatori. È un successo che ha superato ogni aspettativa, cambiando le regole del gioco nel mondo dello streaming.

Il successo di KPop Demon Hunters continua con l’arrivo di “Golden (Glowin’ Version)”, nuova interpretazione del brano “Golden”.

KPop Demon Hunters, nonostante non abbia ottenuto una nomination come miglior film agli Oscar, rimane in lizza per altre categorie.

