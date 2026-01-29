Kolo Muani torna alla Juve | contatto col Tottenham in mattinata L’offerta per il PSG e il vero ostacolo da superare

Questa mattina la Juventus ha avuto un contatto con il Tottenham per cercare di portare Kolo Muani in Italia. Nel frattempo, l’offerta per il PSG resta il vero ostacolo da superare, e le prossime ore saranno decisive per capire se si arriverà a una svolta.

nelle prossime ore. La Juventus ha aperto ufficialmente il "secondo round" per riportare a casa Randal Kolo Muani. Dopo il tentativo sfumato della scorsa estate, la dirigenza bianconera, guidata dalla diplomazia di Comolli, approfitta delle ore successive al turno di Champions per sferrare l'attacco decisivo. Il fattore umano e l'ostacolo Frank. Per Kolo Muani si tratterebbe di un vero ritorno a casa. A differenza dell'opaca parentesi al Tottenham, a Torino il francese aveva trovato una regolarità straordinaria, supportato da un ambiente e un gruppo che oggi rappresentano la leva principale della trattativa.

