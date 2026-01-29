Kolo Muani torna a essere un nome caldo sul mercato. Questa mattina c’è stato un contatto tra il suo entourage e il Tottenham, mentre la Juventus continua a lavorare per portarlo in Italia. L’offerta fatta al PSG resta il vero ostacolo da superare nelle prossime ore, ma le trattative sono ancora vive.

Kolo Muani torna alla Juve: contatto col Tottenham in mattinata. L’offerta per il PSG e il vero ostacolo da superare nelle prossime ore. La Juventus ha aperto ufficialmente il “secondo round” per riportare a casa Randal Kolo Muani. Dopo il tentativo sfumato della scorsa estate, la dirigenza bianconera, guidata dalla diplomazia di Comolli, approfitta delle ore successive al turno di Champions per sferrare l’attacco decisivo. Il fattore umano e l’ostacolo Frank. Per Kolo Muani si tratterebbe di un vero ritorno a casa. A differenza dell’opaca parentesi al Tottenham, a Torino il francese aveva trovato una regolarità straordinaria, supportato da un ambiente e un gruppo che oggi rappresentano la leva principale della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani torna alla Juve: contatto col Tottenham in giornata. L'offerta per il PSG e il vero ostacolo da superare

Questa mattina la Juventus ha avuto un contatto con il Tottenham per cercare di portare Kolo Muani in Italia.

La Juventus torna a lavorare sul possibile ritorno di Kolo Muani.

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara; Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena.

