Kolo Muani Juve Comolli ci riprova per il ritorno del bomber ma c’è un ostacolo da superare

La Juventus torna a lavorare sul possibile ritorno di Kolo Muani. Comolli ci prova di nuovo, ma ci sono ancora difficoltà da superare. La trattativa resta aperta, anche se non è semplice trovare un accordo con il Paris Saint-Germain.

Questa mattina la Juventus ha avuto un contatto con il Tottenham per cercare di portare Kolo Muani in Italia.

Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincenteINVIATO A MONTECARLO - Sembra un enorme déjà-vu, e forse in fondo lo è. La Juve è di nuovo su Kolo Muani e le telefonate di ieri hanno confermato alla dirigenza bianconera che la pista c'è, esiste, va ... msn.com

Juve, ritorno di fiamma per Kolo Muani: cosa manca per avere il sì da Tottenham e Psg e cosa c'entra Norton-CuffyIn estate telenovela, in inverno opportunità. Perché Randal Kolo Muani ha dato il proprio benestare a un possibile ritorno in Italia, alla Juventus, dopo i mesi di prestito al Tottenham. L’apertura an ... corrieredellosport.it

La Juve fa sul serio per il ritorno di Kolo Muani, ma il Tottenham frena… e lo United apre al prestito di Zirkzee Luciano Spalletti l’ha ribadito anche ieri: vorrebbe avere un aiuto dal mercato. Il primo nome sulla lista riporta il calendario indietro di 365 gi - facebook.com facebook

Chiellini: “Kolo Muani Il Tottenham gioca stasera come noi, non è il momento di parlarne. Vogliamo aiutare Spalletti e completare la squadra, vedremo" x.com