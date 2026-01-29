La Roma si muove per portare Franck Kessié in squadra. I contatti con il suo entourage sono già iniziati, anche se al momento si tratta solo di sondaggi. La Juventus, invece, sta avanti e guida la corsa per aggiudicarsi il centrocampista. La trattativa resta aperta, ma l’interesse delle grandi italiane si fa sempre più concreto.

Il mercato guarda già oltre l’inverno. Franck Kessié torna al centro dei radar italiani: contatti esplorativi sono già partiti e il suo nome circola con forza tra le big di Serie A. La Juventus ha mosso i primi passi, mentre Inter e Roma stanno valutando l’inserimento nelle prossime settimane. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, è legato all’ Al-Ahli fino al 2026. La finestra temporale e le condizioni contrattuali rendono l’operazione monitorabile già ora, con valutazioni su costi, ingaggio e formula. Il dossier è aperto: la sensazione è che la corsa possa accendersi presto. https:t.coVdiktdtZ9x Bagarre in Serie A per Franck #Kessie: la #Juve da settimane ha avviato i primi contatti, l’ #Inter medita di inserirsi Ma ora anche l' #ASRoma sta valutando l’idea di iscriversi alla corsa per l'ivoriano https:t. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Kessié, la Roma ci prova: Juve in vantaggio

Approfondimenti su Kessié Roma

Nelle ultime ore si sono intensificati i segnali riguardanti il futuro di Kessie alla Juventus.

La partita tra Juventus e Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 202526, si sta disputando con un ritmo intenso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kessié Roma

Argomenti discussi: Kessié all'Inter? Non solo la Juventus: l'ivoriano pensa a un ritorno in Italia; Primo incontro tra la Juventus e l'agente di Kessié: gli aggiornamenti sulla trattativa per l'ivoriano; Da Dzeko a Mateta e Kessié: le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/01); Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro Juve.

Kessié torna in Serie A: la Roma sfida la Juve e un’altra bigTra paletti Uefa e risorse economiche limitate, scandagliare con attenzione il mare magnum dei calciatori con il contratto in scadenza non è solamente una priorità, ma quasi un obbligo per molti diret ... asromalive.it

Inter, sgambetto di mercato alla Juve: Marotta soffia Kessié a Comolli. Sfuma Nico Paz, Dumfries porta PalestraScatto Inter per Kessié: Marotta brucia la Juventus per consegnare l'ex Milan a Chivu. Fioccano richieste per Dumfries, così può arrivare il gioiello Palestra. sport.virgilio.it

Calciomercato in diretta: Juve su Kessié, Napoli su Giovane. Roma, idea Carrasco x.com

Ultim'ora Lazio e Roma, addio immediato: ha già salut... Altro - facebook.com facebook