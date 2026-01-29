Moise Kean si allena a parte e rischia di saltare anche la sfida contro il Napoli. L’attaccante della Juventus non si è ancora ripreso dai problemi muscolari e resta in forse per la prossima partita di campionato. Kean ha già saltato le ultime due gare, contro Fiorentina e Como, e i medici valutano se riuscirà a essere in campo domenica. La sua presenza sarà decisiva per la squadra, che cerca punti importanti in vista della zona alta della classifica.

Moise Kean ha saltato le ultime due partite di campionato con la Fiorentina e il match di Coppa Italia contro il Como. L’attaccante ha un problema alla caviglia da diverse settimane, che sta provando a risolvere con il riposo, dopo essere sceso in campo con il dolore. Le condizioni di Kean. Durante una visita al Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, ha dichiarato: “Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile, sto provando a tornare poter dare una mano ai miei compagni e alla città che mi ha dato tanto”. Fino a ieri ha svolto allenamento personalizzato, mentre da oggi è rientrato in gruppo, ma le sue condizioni sono da monitorare giorno per giorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kean, difficile il recupero per il match contro il Napoli

Roma si prepara alla sfida contro la Juventus con alcune preoccupazioni, soprattutto riguardo alle condizioni di Dovbyk.

