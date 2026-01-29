Kate Middleton bacchetta i suoi accompagnatori | il video mette i brividi

Da dilei.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Middleton ha percorso una strada in montagna a Cubar, nel Nord dell’Inghilterra, sfidando pioggia e vento. Durante l’escursione, si è rivolta ai suoi accompagnatori, rimproverandoli per il modo in cui la stavano aiutando. Il video dell’episodio sta facendo il giro del web e ha messo i brividi a molti.

Kate Middleton ha partecipato a una passeggiata in montagna a Cubar in the Peaks nell’Inghilterra del Nord, sfidando pioggia e vento. Il video mette i brividi per le basse temperature della zona. Ma la Principessa del Galles ha trovato le energie anche per bacchettare benevolmente i suoi compagni di camminata a proseguire senza esitazioni. Kate Middleton, passeggiata in montagna da brividi. Lo scorso 27 gennaio Kate Middleton si è recata nel Nord dell’Inghilterra per il suo primo impegno pubblico da sola del 2026. La moglie di William ha affrontato una giornata ricca di impegni, anche all’aperto, nonostante sulla zona ci fosse l’allerta maltempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

