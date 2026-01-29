Kata l’inchiesta al capolinea La mamma in lacrime in procura | Ma noi continueremo a indagare

La mamma di Kata si presenta fuori dalla procura di Firenze, con il volto segnato dall’emozione e le lacrime agli occhi. Katherine aspetta con ansia, sperando di ottenere risposte sulla vicenda che la riguarda da vicino. Nel frattempo, l’inchiesta non si ferma: la famiglia promette di continuare a cercare verità, nonostante le difficoltà.

di Stefano Brogioni FIRENZE Mamma Katherine aspettava speranzosa fuori dall’ufficio all’ottavo piano del procuratore capo Rosa Volpe. Ma da un incontro durato una mezz’ora abbondante, esce in lacrime e provata, dribblando taccuini e telecamere. Credeva in qualche novità, nell’indagine che va avanti dal 10 giugno del 2023 sulla scomparsa di sua figlia Kataleya Mia Alvarez Chicclo, per tutti Kata, però non ce ne sono. "Ma l’indagine può essere riaperta in qualsiasi momento e noi vogliamo andare avanti", assicura la procuratrice. All’incontro con la mamma di Kata (accompagnata dall’avvocato Giovanni Conticelli), c’era anche il pm titolare del fascicolo, Christine Von Borries (con cui si sono salutate parlando in spagnolo) e il colonnello Angelo Murgia, comandante del Reparto Operativo dei carabinieri, l’investigatore che da due anni e mezzo sta scavando in ogni anfratto della vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

