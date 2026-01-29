Kallas | ‘inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio’

Kallas annuncia che verrà inserita la Russia nella lista nera del riciclaggio. Durante un incontro a Bruxelles, il ministro ha detto che la Russia non mostra segnali di voler negoziare seriamente per la pace. Nel frattempo, i colloqui ad Abu Dhabi si svolgono con la presenza di militari russi che, secondo Kallas, non hanno il mandato di trattare nulla. La posizione del governo è chiara: senza impegno reale, non ci saranno passi avanti.

BRUXELLES, 29 GEN – "Assistiamo anche ai colloqui ad Abu Dhabi, ma da parte russa sono presenti solo militari che non hanno il mandato di concordare nulla, il che significa che non sono affatto seriamente intenzionati a raggiungere la pace. È esattamente il contrario". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio.

