Juventus Zazzaroni Ci troveremo la Juve tra i coglioni

Zazzaroni non le manda a dire. In un’intervista, il giornalista ha detto che, in questa fase, la Juventus sembra molto vicina a essere un problema, usando un’espressione colorita. Le sue parole hanno fatto discutere, anche perché arrivano in un momento di cambiamenti e incertezze per la squadra di Torino. La società e i tifosi restano in attesa di vedere come andranno le cose nelle prossime settimane.

