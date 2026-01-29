Juventus Zazzaroni Ci troveremo la Juve tra i coglioni

Da ilprimatonazionale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zazzaroni non le manda a dire. In un’intervista, il giornalista ha detto che, in questa fase, la Juventus sembra molto vicina a essere un problema, usando un’espressione colorita. Le sue parole hanno fatto discutere, anche perché arrivano in un momento di cambiamenti e incertezze per la squadra di Torino. La società e i tifosi restano in attesa di vedere come andranno le cose nelle prossime settimane.

Zazzaroni commenta il momento della Juventus Una nuova   Juventus, con un’identità chiara e definita. I bianconeri, si sono portati a solamente un punto di distanza dai partenopei. Dopo il match dell’andata al Maradona, la Juventus aveva 8 punti di distacco. La zona Champions allo stato attuale non è più un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus zazzaroni ci troveremo la juve tra i coglioni

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zazzaroni “Ci troveremo la Juve tra i coglioni”

Approfondimenti su Juventus Zazzaroni

Juventus da scudetto: Spalletti ci crede, Zazzaroni spiega perché

Zazzaroni e quel paragone tra la Juventus e la Ferrari: lo ha detto sulla nomina di Comolli come nuovo ad

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Zazzaroni

juventus zazzaroni ci troveremoCruciani: Conte dice 2 cose senza senso. Sabatini concorda, Zazzaroni attaccaIvan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno commentato le parole di Conte post Juventus-Napoli, specialmente sull'onestà degli arbitri e del VAR ... msn.com

Juventus, Zazzaroni: 'Tudor out è una cosa ridicola, ricorre anche il nome di Paulo Sousa'Parole chiare, che esprimono tutta la perplessità del giornalista di fronte all’impazienza di una parte dell’ambiente bianconero. Zazzaroni, infatti, ritiene che due mesi siano troppo pochi per ... it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.