Juventus Women Napoli | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

La partita tra Juventus Women e Napoli si è giocata oggi nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus ha dominato il match, portando a casa una vittoria netta e qualificandosi per le semifinali. La cronaca in campo è stata intensa, con molte occasioni create da entrambe le squadre, ma alla fine sono state le bianconere a festeggiare. La moviola ha confermato alcune decisioni chiave, mentre il risultato finale ha chiuso l’incontro con un punteggio che premia le juventine.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Napoli 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Approfondimenti su Juventus Women Napoli Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Analisi del match tra Napoli Femminile e Juventus Women, valido per i quarti di Coppa Italia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. JUVENTUS WOMEN - Napoli 4-0 | POKER AL NAPOLI, BASTERA' PER LA FINAL FOUR [LIVE POST GARA] Ultime notizie su Juventus Women Napoli Argomenti discussi: Coppa Italia femminile. La Juventus passa a Napoli nel finale con un rigore della solita Girelli; Highlights: Copenhagen - Napoli 1-1; Spalletti stende il Napoli, che batosta per Conte: le pagelle della Juventus; Coppa Italia femminile. Le immagini del successo della Juventus a Napoli, [VIDEO]. Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia WomenI quarti di finale di Coppa Italia Women si chiuderanno quest'oggi con le ultime due sfide in programma: alle 18:00 la Fiorentina ospiterà. tuttomercatoweb.com Napoli ? Juventus Women: dirette tv e streaming del quarto di finale di Coppa Italia di giovedì 22 gennaio 2026Scopri dove e come vedere Napoli???Juventus Women nei quarti di finale di Coppa Italia femminile 2026. Tutte le info su andata e ritorno, orari, TV e streaming ufficiale ... tag24.it I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories facebook I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.